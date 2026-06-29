Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Rumeli Dernekleri Federasyonu (RUMELİFED) tarafından düzenlenen geleneksel piknik programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte ortak kültür, kardeşlik ve dayanışma duyguları ön plana çıkarken, gün boyu süren programda katılımcılar unutulmaz bir gün geçirdi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda Rumeli kültürünü yansıtan etkinlikler, geleneksel ikramlar ve sosyal faaliyetler yer aldı. Doğayla iç içe gerçekleşen buluşmada katılımcılar hem dinlenme hem de sosyalleşme imkanı yakaladı. Program kapsamında vatandaşlarla sohbet eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Etkinlik, kültürel değerlerin yaşatıldığı ve toplumsal dayanışmanın güçlendiği anlamlı bir buluşma olarak hafızalara kazındı.

'700 YIL DAHA BU TOPRAKLARDA İLELEBET PAYİDAR OLACAĞIZ'

Programda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'nın tarih boyunca Anadolu'nun dört bir yanından olduğu gibi Balkanlardan gelen vatandaşlar için de bir yurt olduğunu belirterek, Rumeli kültürünün yaşatılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Aydın, Bursa'nın Türkiye'nin her bölgesinden olduğu gibi Balkanlardan gelen vatandaşlarımız için de hem iş hem aş kapısı olmuş, farklı kültürlerin kardeşçe yaşadığı önemli bir kent olduğunu belirterek, 'Bizler, bunun bir parçası olmaktan son derece mutluyuz. 700 yıl önce atalarımız burayı yurt edinmiş. Bu sene de fethin 700'ncü yılı. Bundan sonra inşallah 700 yıl daha bu topraklarda ilelebet payidar olacağız, hep birlikte olacağız. Bu geleneklerle olacağız, kültürümüzle olacağız. Onları yeni nesillere aktararak burada var olacağız. Başta Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese ve programa katılan siz değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.' dedi.

Konuşmalar sonrasında RUMELİFED Başkanı Sedat Şengül, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a günün anısına Mustafa Kemal Atatürk portresinin yer aldığı anlamlı bir plaket takdim etti.

Renkli görüntülere sahne olan program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.