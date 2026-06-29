Keçiören Belediyesi, Muharrem ayı ve Aşure Günü dolayısıyla Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlediği 'Matem Aşı ve Aşure Lokması' programında vatandaşları bir araya getirdi. Programda birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verilirken, aşure ve lokmalar vatandaşlarla paylaşıldı.

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Keçiören Belediyesi, Muharrem ayı ve Aşure Günü dolayısıyla Kalaba Kent Meydanı'nda 'Matem Aşı ve Aşure Lokması' programı düzenledi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte Kerbela şehitleri dualarla anılırken, semah gösterisi gerçekleştirildi ve vatandaşlara aşure ikram edildi.

Programa Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın yanı sıra Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, AK Parti Keçiören İlçe Başkan Vekili İsmail Özel, Yesevi Bektaşi Oğuz Ocakları Genel Başkanı Ayhan Türk, Şah Kalender Veli Ocağı Postnişini Ali Yahya Kalender, Alevi Kültür Dernekleri Keçiören Şube Başkanı Muzaffer Başboğa, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Muharrem ayının yalnızca bir matem dönemi değil, adalet, vicdan ve kardeşlik değerlerini hatırlatan önemli bir zaman dilimi olduğunu söyledi. Kerbela'nın zulme karşı onurlu duruşun simgesi olduğunu vurgulayan Özarslan, belediye olarak hiçbir ayrım gözetmeden herkesin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, 'Lokmamızı paylaşmanın hayrını, bereketini ve mutluluğunu yaşıyoruz.' dedi.

Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin de konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, farklılıkların toplumun zenginliği olduğunu ifade etti. Muharrem orucunu tamamlayan vatandaşların Aşure Günü'nü kutlayan Ersin, aşurenin farklı tatların bir araya gelerek oluşturduğu birlikteliğin simgesi olduğunu dile getirdi.

AK Parti Keçiören İlçe Başkan Vekili İsmail Özel ise Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin başta olmak üzere Ehl-i Beyt sevgisinin toplumun ortak değeri olduğunu belirterek kardeşlik ve dayanışma mesajı verdi.

Etkinlikte söz alan Yesevi Bektaşi Oğuz Ocakları Genel Başkanı Ayhan Türk, Şah Kalender Veli Ocağı Postnişini Ali Yahya Kalender ve Alevi Kültür Dernekleri Keçiören Şube Başkanı Muzaffer Başboğa da Kerbela'nın insanlığa bıraktığı adalet ve hak mücadelesi mirasına dikkat çekerek birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.