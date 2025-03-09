Merkezi İzmir Karşıyaka’da bulunan kısa adı ROİSDER olan ’Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin genel kurulunda Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı güven tazeledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Karşıyaka'da ROİSDER'in olağan genel kurulu Karşıyaka Belediyesi Sancar Maruflu Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, iki yıllık çalışmalarını özetlerken, bu süreç içinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz tarafından kabul edildiklerini, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ı ziyareti ettiklerini,konferans verdiklerini ve de Bayrak TV’de söyleşiye konuk edildiklerini, çok sayıda basın açıklamasıile konferanslar ve panellerle kamu oyunu bilgilendirdiklerini, Avrupa Birliği Parlamenterler Komisyonu Toplantısı’nda Rodos ve İstanköy Türklerinin eğitim-öğretim sorunları konusunda bir konuşma yaptıklarını, TV programları ve sergilerdüzenlediklerini anlattı.

Ayrıca bu dönem içinde“Rodos Türklerinde Sosyal Yaşam” ve “Rodos ve İstanköy Türklüğüne Adanmış Bir Hareket:Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği”adlı iki adet kitap yayınladıklarını söyleyen Kaymakçı, derneğin 30 yıla erişen çalışmalarında, Unutulan Rodos ve İstanköy Türklerinin sorunları konusunda Türkiye özelinde ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, Avrupa Parlamentosu,Avrupa Konseyi,Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile Avrupa Milletler Birliği Federasyonu’nda bilinç yarattıklarına değindi.

Genel kurulda söz alan üyeler,derneğin çalışmaları konusunda yönetim kurulunu kutladılar ve teşekkür ettiler.

Seçimlerde güven tazeleyen Prof .Dr. Mustafa Kaymakçı'nın yeni yönetimi Ali Hüsemoğlu, Raşit Tavşancı, Sedat Tırak, Mehmet Tokmakoğlu, Mehmet İ.Pamuk ve Servet Oyal'dan oluşurken, Aslı Başaran, İbrahim Sabuncu ve Zehra Bastiyali Denetleme Kurulu'na seçildi.