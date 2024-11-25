Güneş enerjisi santralleri için verimlilik ve performans teknolojileri geliştiren Robsys Robotic Systems, 27-28 Kasım tarihlerinde Almanya'nın Düsseldorf şehrindeki Messe Düsseldorf Expo Center’da düzenlenecek Solar Solutions Düsseldorf fuarına katılacak.İSTANBUL (İGFA) - Her yıl global çapta binlerce katılımcıyı bir araya getiren Solar Solutions Düsseldorf, güneş enerjisi alanındaki en yenilikçi ürün ve çözümleri sergileyen bir platform olarak dikkat çekiyor. 15 binden fazla ziyaretçi ve 250’den fazla sektör lideri firmanın yer alacağı fuarda, RobsysRoboticSystems, güneş enerjisi santrallerinin verimli ve güvenli bir şekilde temizlenmesine olanak sağlayan, enerji tasarrufu ve maliyet avantajları sunan otonom temizlik robotlarını tanıtacak.

“Maksimum iş güvenliği ve minimum maliyetlerle enerji üretiminde yüksek performans çözümleri sunuyoruz”

Dünyaca ünlü Solar Solutions Düsseldorf Fuarı kapsamında, sektördeki profesyonellerle bir araya gelerek, gelişen teknoloji ve iş modellerine dair önemli bilgiler paylaşacaklarını belirten RobsysRoboticSystemsCEO’su Turgut Çağatay, şunları ifade etti: "Solar Solutions Düsseldorf, güneş enerjisi sektöründeki en yenilikçi çözümleri ve teknolojileri sergilemek için mükemmel bir platform. Bu prestijli etkinlikte, Robsys olarak sektördeki önemli bir sorun olan güneş enerjisi santrali bakım süreçlerine dair geliştirdiğimiz ileri düzey robot teknolojilerimizi tanıtmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Maksimum iş güvenliği ve minimum maliyetlerle enerji üretiminde yüksek performans çözümleri sunuyoruz. Gelişen dünya düzeniyle birlikte, daha verimli, sürdürülebilir ve güvenli çözümler üretmek adına sürekli yenilikçi adımlar atıyoruz. Yenilikçi temizlik robotlarımız, sadece enerji tasarrufu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda güneş enerjisi santrali operatörlerinin iş güvenliğini artırıyor ve operasyonel maliyetleri düşürüyor. Verimli bir temizlik süreci, güneş enerjisi santrallerinin verimliliğini doğrudan arttırırken, aynı zamanda çevresel etkiyi de azaltıyor. Bu fuarda, Robsys olarak sektördeki tüm profesyonellere, güneş enerjisi alanındaki verimliliklerini arttırma, maliyetlerini düşürme ve güvenliklerini sağlama konusunda güçlü bir çözüm sunduğumuzu göstereceğiz. Bu teknolojilerle yalnızca iş süreçlerine değil, tüm sektöre değer katmayı hedefliyoruz."

RobsysRoboticSystems, Hall 13 Stand L16’da ziyaretçilerini bekleyecek.

