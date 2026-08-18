Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'deki görev sürelerini tamamlayan Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, 1'inci Komando Tugay Komutanı Tuğg. Mesut Koçak ve 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğg. Volkan Ersun Acar'ı makamında ağırladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye başkanlığı makamında gerçekleştirilen veda ziyaretinde, Kayseri'de görev yaptıkları süre boyunca sergilenen iş birliği ve uyum ele alındı.

Başkan Büyükkılıç, şehirdeki görev sürelerini tamamlayan komutanlara Kayseri'ye sundukları katkı ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarı temennisinde bulundu.

Büyükkılıç, komutanlarla görev süreleri boyunca büyük bir uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, 'Görev süreleri boyunca büyük bir uyum içerisinde çalıştığımız değerli komutanlarımıza hem ziyaretleri hem de Kayseri'ye verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Kayseri'de görev yaptıkları süre içerisinde şehrin huzuru, güvenliği ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesine katkı sunan komutanlara teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, görev değişikliklerinin hayırlı olmasını diledi.

Ziyaret, günün anısına gerçekleştirilen karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.