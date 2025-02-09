Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Rekortmen Gezginler Söyleşisi’nin konukları, Unesco Dünya Mirası Listesi’nde bulunan bin iki noktayı ziyaret ederek dünya rekoru kıran Dünya Miras Gezginleri Derneği Başkanı Atilla Ege ve Nihal Ege oldu.BURSA (İGFA) - Tarih başkenti olan Bursa’da geçmişin izlerini geleceğe taşıyan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü aracılığıyla ‘Unesco Dünya Mirasları Rekortmen Gezginler Söyleşisi’ gerçekleştirildi.

Merinos Bursa Müze Etkinlik Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Unesco Dünya Miras Listesi’ne girmiş olan bin iki noktayı ziyaret ederek dünya rekoru kıran Dünya Miras Gezginleri Derneği Başkanı Atilla Ege ve 122 ülkede bulunan 874 Dünya Mirası'nı görerek kadınlar arası dünya birincisi olan Nihal Ege konuşmacı olarak katıldı.

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, Bursa Unesco Derneği Başkanı İlker Özarslan ve Bursalılar katıldı.

Gördüklerini ve deneyimlerini Bursalılarla paylaşan, Atilla Ege ve Nihal Ege, dünya miraslarının korunması ve keşifleri üzerine ilham verici bir sohbet gerçekleştirdi. Bursa’nın sahip olduğu UNESCO ambleminin kentin giriş ve çıkışlarına, taksilerine ve otellerine yerleştirmesi gerektiğini vurgulayan Atilla Ege ve Nihal Ege, bu tür adımların uluslararası tanıtım açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, rekortmen gezginler Nihal Ege ve Atilla Ege’nin tecrübelerinden istifade ettiklerini belirtti. 8500 yıllık tarihi ve kültürel birikime sahip olan Bursa’nın, yemekleri, tarihi ve doğal güzellikleri gibi birçok yönüyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesini hedeflediklerini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’nın tarihi zenginliklerini değerlendirerek daha çok bölgesiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almasını istediklerini söyledi.

2014 yılından bu yana Cumalıkızık, Sultan Türbeleri ve Hanlar Bölgesi ile Dünya Mirası Listesi’nde yer aldıklarını belirten Başkan Bozbey, "Fakat kentin tanıtımında UNESCO amblemi kullanılmamış. Bu etkinlik sayesinde eksikliğimizi fark ettik. Hemen çalışmalarımıza başlıyoruz. Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer aldığını gösteren amblemleri kentin farklı noktalarına yerleştireceğiz. Bursa’nın UNESCO üyeliğini ön plana çıkaracağız. Turistlerin de bir tarih başkentini ziyaret ettiklerinin farkına varmalarını sağlayacağız. Böylece turistlerin Bursa’da daha çok vakit geçirmesini, geceleme süresinin artmasını hedefliyoruz” diye konuştu.