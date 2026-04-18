İZMİR (İGFA) - Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına Çağlar Bağcı seçildi. Ege Bölgesi Moda Endüstrisi önümüzdeki 4 yıllık dönemde Çağlar Bağcı liderliğinde mesleki eğitim, pazarlama, sürdürülebilirlik, tasarım, dijitalleşme ve yapay zekâ başlıklarına odaklanacak.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nde 2018-2026 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Burak Sertbaş, görevi Çağlar Bağcı'ya devretti. Sertbaş, 2026-30 döneminde TİM Genel Kurulu Delegesi olarak Çağlar Bağcı'nın listesinde yer aldı.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Çağlar Bağcı'ya devreden Burak Sertbaş genel kurul konuşmasında, 2018-2026 döneminde hayata geçirdikleri projeleri paylaştı.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanlığına seçilen Çağlar Bağcı yaptığı konuşmada hazır giyim sektörünün zor bir dönemden geçiyor olmasına karşın Türkiye'nin en köklü, eğitimli, öncü ve güçlü sektörü olduğuna vurgu yaptı.