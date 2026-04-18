1. Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarına katılan Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek, '2026 yılı ve sonrasında turizmden alınacak payın Artvin'e daha fazla yansımasını hedefliyoruz' dedi.

Bayram SARAYOĞLU

ARTVİN (İGFA) - Rize'de turizm sektörünü buluşturan 1. Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı, Rize ve Artvin valiliklerinin öncülüğünde ikinci gününde yoğun katılımla devam ediyor.

Bölgenin turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmayı hedefleyen fuar, sektör temsilcilerinin yanı sıra ziyaretçilerden de büyük ilgi görüyor.

Fuarın ikinci gününde değerlendirmelerde bulunan Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek, organizasyonun Karadeniz turizmi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Akyürek, 'Bugün bölgemizde Artvin ve Rize'yi kapsayan, Karadeniz'in güzelliklerini anlatacak önemli bir fuarın içinde yer alıyoruz. Ağırlama, uğurlama ve konaklama açısından da turizme katkı sunacak bu organizasyonun ilk kez düzenlenmesi son derece kıymetlidir' dedi.

Fuarın geleneksel hale gelmesi temennisinde bulunan Akyürek, ilerleyen süreçte organizasyonun Artvin'de de yapılması gerektiğine dikkat çekerek, 'Umut ediyorum ki bu fuarın ikinci, üçüncü organizasyonları da yapılır. Bir sonraki aşamada ise Artvin'de düzenlenmesini arzu ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'Artvin Turizmden Daha Fazla Pay Almalı'

Artvin'in turizm potansiyeline dikkat çeken Akyürek, kentin doğal ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıktığını belirtti.

Karadeniz'in doğa turizmi açısından eşsiz bir coğrafya olduğunu ifade eden Akyürek, 'Biz istiyoruz ki acentalarımızı ve misafirlerimizi Artvin'e davet edelim. 2026 yılı ve sonrasında turizmden alınacak payın Artvin'e daha fazla yansımasını hedefliyoruz. Ancak bu güzelliklerin gerçekten yaşanması için yerinde görülmesi gerekiyor' dedi.

Doğa, Kültür ve İnanç Turizmi Bir Arada

Artvin'in sahip olduğu turizm çeşitliliğine de değinen Akyürek, kentin Karagölleri, şelaleleri, barajları ve eşsiz doğasının yanı sıra inanç turizmi açısından da önemli değerlere sahip olduğunu belirtti. Ardanuç'taki kanyonlar, Kemalpaşa'daki tarihi yapılar ve Sarp Sınır Kapısı'nın bölgeye sağladığı hareketliliğin turizm açısından büyük avantaj sunduğunu ifade etti.

Artvin'in aynı zamanda gastronomisiyle de öne çıktığını vurgulayan Akyürek, 'Artvin; doğası, tarihi, kültürü ve mutfağıyla gezilmeye ve görülmeye değer bir şehir. Bu tür fuarlar da bu değerlerin tanıtımı açısından büyük önem taşıyor' diye konuştu.

Kaçkar Turizm Fuarı'nın ikinci gününde de stantlarda tanıtım faaliyetleri sürerken, sektör temsilcileri arasında iş birliği görüşmeleri gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, organizasyonun bölge turizmine uzun vadede önemli katkılar sunmasını hedefliyor.