Türkiye'nin ahududu üretiminde yüzde 80'lere varan üretim kapasitesini artırmak ve dünya ölçeğinde söz sahibi olması adına Kestel Belediyesi 6 tarım koperatifine geliştirdiği 6 bin ahududu fidanı dağıtımını yaptı.

BURSA (İGFA) - Meydan Kestel'de düzenlenen fidan teslim töreni; Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un ev sahipliğinde, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve çok sayıda üreticinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İlçenin tarımsal potansiyelini değerlendirmeyi amaçlayan çalışma kapsamında üretimin artırılması, Avrupa standartlarında yeni çeşitlerin kazandırılması ve en yüksek verimi sağlayan türün belirlenmesi için 6 tarımsal kooperatife toplam 6 bin fidan teslim edildi.

Proje çerçevesinde ilçede farklı rakımlarda bulunan 6 mahallede, üretici kooperatifleriyle iş birliği yapılarak her birinde 1'er dönümlük alanlarda 4 farklı ahududu çeşidinin denemeye alındığı bildirildi. Çalışmayla birlikte farklı iklim ve toprak koşullarında ürün performansının bilimsel olarak gözlemleneceği kaydedildi. Elde edilecek veriler doğrultusunda en verimli ve ekonomik çeşidin belirlenerek ilçe genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği, ülkemizde yüzde 80 ahududu üretimine sahip Kestel'in dünya pazarında da önemli seviyeye gelerek örnek bir merkez haline getirilmesinin amaçlandığı aktarıldı.