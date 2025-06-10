TÜİK verileri, külçe altının uzun vadeli getirilerde öne çıktığını, BIST 100 endeksinin ise tüm dönemlerde yatırımcısına en çok kaybettiren araç olduğunu ortaya koydu. Reel getiride mevduat faizi aylık bazda lider, külçe altın ise üç aylık, altı aylık ve yıllık değerlendirmelerde en yüksek getiriyi sağladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını açıkladı.

TÜİK’in verilerine göre, Mayıs 2025’te aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,86, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,80 oranlarıyla mevduat faizi (brüt) oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 0,80, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,62 reel getiri sağlarken; Euro yüzde 0,37, Amerikan Doları yüzde 0,70 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,44 kayıp yaşattı. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 1,74, DİBS yüzde 1,57, Euro yüzde 0,56 ve Amerikan Doları yüzde 0,23 getiri sağladı, ancak BIST 100 endeksi yüzde 1,53 kayıp verdi.

ÜÇ AYLIK VE ALTI AYLIK DÖNEMDE KÜLÇE ALTIN ZİRVEDE

Üç aylık değerlendirmede külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 12,83, TÜFE ile yüzde 13,00 reel getiriyle lider oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile yüzde 10,68, TÜFE ile yüzde 10,55 kayıpla en çok kaybettiren yatırım aracıydı. Altı aylık değerlendirmede de külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 19,84, TÜFE ile yüzde 16,85 getiriyle öne çıkarken, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile yüzde 10,91, TÜFE ile yüzde 13,13 kayıp yaşattı.

YILLIK GETİRİDE ALTIN FARK ATTI

Yıllık bazda külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 37,32, TÜFE ile yüzde 24,87 reel getiriyle en yüksek performansı gösterdi. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi yüzde 16,38, Euro yüzde 1,98 getiri sağlarken; DİBS yüzde 0,68, Amerikan Doları yüzde 2,28 ve BIST 100 endeksi yüzde 27,26 kayıp yaşattı. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi yüzde 5,83 getiri sunarken; Euro yüzde 7,27, DİBS yüzde 9,69, Amerikan Doları yüzde 11,14 ve BIST 100 endeksi yüzde 33,85 kayıpla yatırımcısını üzdü.