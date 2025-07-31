Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen halk günü etkinliği, vatandaşların büyük ilgisiyle Nevşehir Belediyesi Başkanlık Makamında düzenlendi.NEVŞEHİR (İGFA) - Çanakkale Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk de makam ziyareti kapsamında halk günü programı içerisinde Belediye Başkanı Rasim Arı ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Nevşehir’de olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Başkan Rasim Arı’ya ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Randevusuz gerçekleştirilen halk günü etkinliğinde, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile vatandaşlar bir araya geldi. Belediye binasında düzenlenen bu etkinlikte vatandaşlar, Belediye Başkanı’na sorunlarını bire bir iletme fırsatı buldu.

Bugün başkanlık makamında misafir ettiği 7'den 70'e her kesimden vatandaşı sıcak bir şekilde karşılayan Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinleyerek çözümü için sorumlu birimleri harekete geçirdi.

Sorunlara çözüm üretmek adına her daim vatandaşın yanında olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini söyleyen Başkan Arı, vatandaşlarla birebir yaptığı görüşmelerin, ortaya konan karşılıklı istişarelerin, yaşanan sorunların çözümüne hız kazandırdığına dikkat çekti. Halk günü kapsamında birçok vatandaş, yaşadıkları bölgedeki sorunları ve beklentilerini Belediye Başkanı Arı ile paylaştı.

Bu tür halk günlerinin yerel yönetimle halk arasındaki iletişimi güçlendirdiğini belirten Başkan Arı, benzer toplantıların daha sık yapılacağını ifade etti. Halk günü etkinliği, Nevşehirli vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken Başkan Arı’ya teşekkür edildi.

Nevşehir Belediyesi’nin milletin kendi evi olduğunu ve belediyenin kapılarının her zaman sonuna kadar vatandaşlara açık olduğunu belirten Başkan Arı, “Halk Günü buluşmalarımızda vatandaşlarımızı randevusuz bir şekilde belediyemizde misafir ediyor ve halkımızın bizlere ilettiği konular ile ilgili talimatlarımızı vererek çözülmesi için ilk adımlarımızı atıyoruz. Bizlere olan güven ve destekleri için vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.