Alçak irtifa hava tehditlerine karşı entegre savunma sağlayan MKE TOLGA YHSS, kritik tesislerin güvenliğini garanti altına alıyor.

ANKARA (İGFA) - Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS), alçak irtifa hava tehditlerine karşı bütünleşik ve çok katmanlı bir savunma mimarisi sunuyor. Sistem, kritik tesisler ve stratejik alanların güvenliğinin kesintisiz sağlanmasına yönelik olarak tasarlandı.

MKE TOLGA YHSS, radar, jammer, silah sistemleri ve anti-drone mühimmatıyla donatılmış olup, Soft-Kill ve Hard-Kill bileşenlerinin tamamı MKE imzasını taşıyor. Sistem, drone, İHA ve seyir füzeleri başta olmak üzere alçak irtifa hava tehditlerine karşı tam katmanlı ve entegre bir savunma çözümü sağlıyor.

https://twitter.com/MKEgovtr/status/2014698220203421814

MKE yetkilileri, TOLGA YHSS'nin hem Türkiye'deki kritik tesislerin korunmasında hem de ihracat başarısıyla uluslararası alanda Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini güçlendirdiğini vurguladı.