Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin dikkat, odaklanma ve bilişsel kontrol becerilerini desteklemek amacıyla geliştirilen pedagojik temelli dijital dikkat geliştirme oyunu PürDikkat, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğrencilerin kullanımına açıldı.

ANKARA (İGFA) - Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen PürDikkat, öğrencilerin öğrenme sürecinde ihtiyaç duyduğu dikkat becerilerini eğlenceli, etkileşimli ve aşamalı görevlerle geliştirmeyi hedefliyor. Oyun; seçici dikkat, sürdürülebilir dikkat, çalışma belleği, planlama, sıralama ve tepki kontrolü gibi akademik başarıyı destekleyen bilişsel becerilerin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

Farklı öğrenme hızlarına ve bireysel ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanan uygulamada öğrenciler, ekrandaki yönergeleri takip ederek görevleri doğru işlem sırasına göre tamamlıyor. Tekrar edilebilen etkinlikler ve anlık geri bildirimler sayesinde öğrenciler, yaptıkları uygulamaların sonuçlarını görebiliyor, eksiklerini fark ederek yeniden deneme fırsatı buluyor.

PürDikkat, eğitim ortamlarında yürütülen dikkat geliştirme çalışmalarını destekleyen dijital bir öğrenme aracı olarak öne çıkarken, öğrencilerin dikkat becerilerine ilişkin gelişimlerinin izlenmesine ve değerlendirme profili oluşturulmasına da imkân tanıyor.

Millî Eğitim Bakanlığının eğitimde dijitalleşme ve erişilebilir öğrenme ortamlarını yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında hayata geçirilen PürDikkat uygulamasına, EBA'da yer alan Özel Eğitim Materyal Platformu üzerinden erişilebiliyor.