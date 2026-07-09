Manisa Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında geleceğe yönelik önemli bir adım atacak olan öğrencileri tercih döneminde de yalnız bırakmıyor.

MANİSA (İGFA) - MABEM aracılığıyla 17 ilçede verilecek ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti, 13-24 Temmuz tarihleri arasında kapılarını tüm öğrencilere açıyor.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin en doğru ve bilinçli okul tercihlerini yapabilmeleri amacıyla kolları sıvadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM) bünyesinde görev yapan alanında uzman rehber öğretmenler, tercih maratonu boyunca öğrencilere bire bir rehberlik desteği sunacak.

TÜM ÖĞRENCİLERE AÇIK HİZMET

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun eğitimde destek vizyonu doğrultusunda yürütülen bu anlamlı hizmetten, yalnızca MABEM bünyesinde eğitim alanlar değil, Manisa genelinde tercih desteğine ihtiyaç duyan tüm öğrenciler ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Büyükşehir Belediyesi, sunduğu bu destekle hem öğrencilerin geleceklerini güvenle şekillendirmelerine katkı sağlıyor hem de ailelerin omuzlarındaki yükü hafifletiyor.

13 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR, SON GÜN 24 TEMMUZ

13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan ücretsiz LGS Tercih Danışmanlığı ve Rehberlik Desteği, 24 Temmuz tarihine kadar kesintisiz devam edecek.

Geleceklerini şekillendirecek bu kritik süreçte uzman desteği almak isteyen öğrenci ve veliler, ilçelerindeki MABEM merkezlerini ziyaret edebilir veya 0236 231 45 80 numaralı MABEM iletişim hattı üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilirler.