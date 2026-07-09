Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından, kamu personeli olma hedefiyle KPSS'ye hazırlanan adaylar için düzenlenen Hızlandırılmış KPSS Kursu yoğun ilgi görürken kursiyerlere ek bir destek olarak açılan KPSS Deneme Kulübü de memur adaylarından tam not aldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de eğitim, kültür ve mesleki gelişim alanındaki faaliyetleriyle adından söz ettiren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), KPSS'ye hazırlanan gençler ve yetişkinlere ücretsiz kursları ile destek oluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KAYMEK tarafından düzenlenen, alanında uzman eğitmenlerin verdiği ücretsiz eğitimlerle sınava hazırlanan memur adaylarına destek olan KPSS Kursu verimli bir şekilde sürüyor.

KAYMEK Sümer Tesislerinde kursa katılan kursiyerler verilen hizmetten dolayı memnuniyetlerini ifade ederek Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK'in Hızlandırılmış KPSS Kursu sürerken, KAYMEK KPSS Lisans ve Ön Lisans sınavlarına yönelik deneme kulübünü yaz dönemi için açtı.

Temmuz ve ağustos olmak üzere 2 grupta açılan kulübe toplam 344 kişi katılım sağlarken pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah ve öğlen gruplarında demene sınavları yapılıyor.

Salı, perşembe ve cumartesi günleri de deneme sınavlarının çözümleri yapılarak öğrencilerin en iyi şekilde sınava hazırlanmalarına katkı sağlanıyor.