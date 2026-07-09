Keşan'da Ali Kale ve Kardeşleri İlkokulu'na hayırsever Kale Ailesi tarafından kazandırılan çocuk oyun parkı hizmete açıldı. Yeni oyun alanı, anasınıfı öğrencilerinin güvenli ve nitelikli bir ortamda eğitim almasına katkı sağlayacak.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da eğitime yönelik hayırsever destekleri artarak devam ediyor. Ali Kale ve Kardeşleri İlkokulu'nda, Kale Ailesi mensubu hayırsever iş insanları Ali Osman Kale, Kadir Kale ve Evrim Kale'nin katkılarıyla yaptırılan çocuk oyun parkı, düzenlenen çalışmanın ardından anasınıfı öğrencilerinin kullanımına sunuldu.

Okul bahçesinde oluşturulan oyun parkı sayesinde öğrenciler, güvenli ve sağlıklı bir ortamda oyun oynama imkânına kavuşurken, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek etkinlikleri de daha uygun şartlarda gerçekleştirebilecek. Oyun alanının, okul öncesi eğitimde önemli yer tutan oyun temelli öğrenme süreçlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, eğitim ortamlarının geliştirilmesine katkı sunan hayırseverlere teşekkür edilerek, 'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için yapılan her yatırım büyük bir değer taşımaktadır.' ifadelerine yer verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin daha modern, güvenli ve donanımlı eğitim ortamlarında yetişmesine katkı sağlayan Ali Osman Kale, Kadir Kale ve Evrim Kale'ye teşekkür ederek, eğitime gönül veren hayırseverlerin örnek dayanışmasının artarak sürmesini temenni etti. Hayırsever Kale Ailesi'nin desteğiyle hizmete giren çocuk oyun parkının, öğrencilerin hem eğitim hem de sosyal gelişimlerine önemli katkılar sunması bekleniyor.