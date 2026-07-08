Maltepe Belediyesi'nin çocuklara yönelik düzenlediği Yaz Okulu, eğitici ve eğlenceli etkinlikleriyle yaz tatiline renk katmaya devam ediyor. 7-10 yaş aralığındaki çocukların katıldığı programda bilim, sanat, okuma ve kültürel gezi etkinlikleri bir araya getirilerek çocukların hem keyifli vakit geçirmeleri hem de yeni bilgiler edinmeleri sağlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin çocuklara yönelik düzenlediği Yaz Okulu, dopdolu etkinlikleriyle göz dolduruyor. Program kapsamında düzenlenen eğlenceli bilim atölyelerinde çocuklar mikroskopla incelemeler yaparken birbirinden ilgi çekici deneylere de katılıyor.

Köpük deneyleri, alev gösterileri ve farklı bilimsel uygulamalar sayesinde çocuklar bilimin temel prensiplerini yaşayarak öğreniyor. Deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikler, çocukların merak duygusunu artırırken araştırma ve gözlem yapma becerilerini de geliştiriyor.

Yaz Okulu'nun önemli duraklarından biri de Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde bulunan Dinozor Müzesi. Tarih öncesi canlıları yakından inceleyen çocuklar, hareketli dinozor maketleri ve görsel sunumlar eşliğinde milyonlarca yıl öncesine uzanan keyifli bir yolculuk gerçekleştirdi. Müze gezisi sırasında çocuklar hem eğlendi hem de doğa tarihi hakkında yeni bilgiler edindi.

GEZİLERDEN BELGESELLERE:

Kültürel geziler bununla da sınırlı kalmadı. Yaz Okulu kapsamında farklı müzelere düzenlenen ziyaretlerle çocukların tarih, bilim ve kültürel mirasa ilişkin farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Atölyelerde gerçekleştirilen okuma çalışmaları ise çocukların kitaplarla bağ kurmalarına katkı sunarken, birlikte okuma ve değerlendirme etkinlikleriyle okuma alışkanlığı desteklendi. Boyama etkinliklerinde ise hayal güçlerini özgürce kullanan çocuklar birbirinden renkli çalışmalar ortaya çıkardı.

Program kapsamında çocuklar, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatan belgeselleri de izledi. Belgesel gösterimleriyle çocukların tarih bilinci kazanmaları, Cumhuriyet değerlerini tanımaları ve milli mücadele sürecini yaşlarına uygun içeriklerle öğrenmeleri amaçlandı