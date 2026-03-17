PTT AŞ tarafından 'Nevruz' konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 17 Mart 2026 tarihinde tedavüle sunuldu.
ANKARA (İGFA) - PTT AŞ, 17 Mart 2026 tarihinde 'Nevruz' konulu 45+1 TL (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 91 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus-Altındağ/ANKARA adresinde 'NEVRUZ 17.03.2026 ANKARA' ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.
