Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentin yarınlarına yönelik çalışmalarını iklim değişikliği alanında da genişletti.

ORDU (İGFA) - Belediye ev sahipliğinde yerel paydaşların katılımıyla düzenlenen Ordu Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (YİDEP) istişare toplantısı, sürdürülebilir ve düşük karbonlu kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli bir adım oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir, düşük karbonlu ve iklim dirençli kalkınma hedefleri doğrultusunda il genelinde hazırlıkları yürütülen İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmalarına öncülük ediyor.

Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen ve İklim Değişikliği Başkanlığı'nın nihai faydalanıcısı olduğu 'Türkiye'de Yerel İklim Eylemi için AB Ortaklığı Projesi' kapsamında Ordu, belirlenen 6 pilot il arasında yer alıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEYE YÖNELİK STRATEJİLER KONUŞULDU

Bu doğrultuda Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yerel paydaşların katılımıyla Ordu Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (YİDEP) istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda UNDP proje yöneticileri ve İklim Değişikliği Başkanlığı uzmanları, Ordu YİDEP hazırlık süreci, veri gereksinimleri, sera gazı envanteri hesaplama metodolojisi ve il genelindeki sera gazı emisyon envanteri çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, yerel kurum ve paydaşların katkılarıyla yürütülen bu çalışmalar, il genelinde iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik stratejilerin geliştirilmesinde ve sürdürülebilir bir gelecek için atılacak adımlarda kritik rol oynuyor.