Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında Alzheimer hastalığına ve bilişsel sağlığın korunmasına dikkat çekmek amacıyla Soğuksu Yaşlıevi'nde farkındalık etkinliği düzenledi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki etkinlikte geçmiş dönemlere ait nostaljik şarkılar eşliğinde anımsama çalışmaları yapılırken, dikkat ve bellek egzersizleri gerçekleştirildi.

Yaşlıevi üyeleri, fiziksel aktiviteler ve akıl oyunlarıyla da etkinlikte aktif olarak yer aldı.

Muratpaşa Belediyesi Uzman Gerontoloğu Pelin Varol, Alzheimer'a karşı alınabilecek önlemlerde zihinsel, fiziksel ve sosyal olarak aktif kalmanın önemine dikkat çekti. Varol, 'Her unutkanlık Alzheimer değildir. Ocağı açık unutabiliriz, ütüyü açık bırakabiliriz, kapımızı kilitlemeden çıkabiliriz. Bunlar tek başına Alzheimer habercisi olmayabilir' dedi.

Yaşlıevlerinde düzenli olarak bilişsel, fiziksel ve sosyal etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Varol, bu çalışmaların Alzheimer konusunda farkındalık oluşturmanın yanı sıra bilişsel dayanıklılığın desteklenmesine katkı sunduğunu söyledi. Muratpaşa Belediyesi bünyesindeki 5 Yaşlıevinde unutkanlık atölyelerinin sürdüğünü belirten Varol, 'Unutkanlık atölyelerinde hem farkındalık sağlıyor hem de Alzheimer'a karşı bir direnç oluşturmaya çalışıyoruz' diye konuştu.

Varol, Alzheimer konusunda farkındalık çalışmalarına verdiği destek nedeniyle Muratpaşa Belediyesi'ne teşekkür ederek, tüm Muratpaşalıları Yaşlıevlerindeki çalışmalara katılmaya davet etti.