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Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi/ANKARA adresinde 'Kabotaj Kanunu'nun 100.Yılı 01.07.2026 ANKARA' ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 1 Temmuz 2026 tarihinde 'Kabotaj Kanunu'nun 100.Yılı' konulu 45 TL (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.

PTT AŞ tarafından 'Kabotaj Kanunu'nun 100.Yılı' konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 1 Temmuz 2026 tarihinde tedavüle sunuldu.

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