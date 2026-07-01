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Konser programı kapsamında 9 Temmuz'da Capella Akustik, 16 Temmuz'da Ali Can Öztürk Quintet, 23 Temmuz'da Zehra İmge Yıldırım, 30 Temmuz'da Zafer Zencirli Band, 6 Ağustos'ta Yasak Helva, 13 Ağustos'ta İrem Deniz, 20 Ağustos'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası eşliğinde Gülce Alatay ve 27 Ağustos'ta yine İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası eşliğinde Çağrı Ergin sahne alacak. Ücretsiz konserler saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Bostanlı'nın deniz manzarası ve İzmir meltemi müzikle buluşacak.

İZMİR (İGFA) - Gün Batımı Konserleri, Karşıyaka Bostanlı Seyir Terası'nda başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen konser serisi, 2 Temmuz'da Caner Şentürk Orkestrası eşliğinde Su Tamay konseri ile başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bostanlı Seyir Terası'nda 2 Temmuz-27 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği Gün Batımı Konserleri ile yaz akşamlarını müzikle buluşturacak. Ücretsiz yapılacak konserlerde, farklı müzik türlerinden sanatçılar deniz manzarası eşliğinde sahne alacak.

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