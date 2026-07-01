Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde yaya güvenliğini artırmak ve kent estetiğini güçlendirmek amacıyla kaldırım ve bordür yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kullanım ömrünü tamamlayan kaldırımlar modern ve dayanıklı malzemelerle yenilenirken, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni kaldırım imalatları da gerçekleştiriliyor.

İlçenin dört bir yanında planlı bir çalışma programı doğrultusunda sürdürülen uygulamalarla, zamanla yıpranan ve çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale gelen kaldırımlar yenileniyor. Ekipler, özellikle yoğun yaya trafiğinin bulunduğu sokaklar, okul önleri, hastane çevreleri ile toplu taşıma duraklarının bulunduğu noktalarda çalışmalarına ağırlık veriyor. Eski bordürlerin de yenileriyle değiştirilmesi sayesinde hem daha güvenli hem de estetik bir şehir görünümü oluşturuluyor.

'AMACIMIZ İLÇEMİZİ MODERN GÖRÜNÜME KAVUŞTURMAK'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, ilçede vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, 'Amacımız hem yayalarımızın güvenliğini artırmak hem de ilçemizin genel görünümünü daha modern ve düzenli hale getirmek. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, hazırlanan program doğrultusunda sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri de dikkate alarak ihtiyaç duyulan bölgelerde hızlı şekilde çözüm üretiyoruz. Keçiören'in her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

Mahallelerde sürdürülen kaldırım ve bordür yenileme çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Çalışmaların devam ettiği bölgelerde vatandaşlar, hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özalan ve ekibine teşekkür etti.