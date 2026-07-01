Devlet Su İşleri (DSİ), Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 9 bin 500 hektarlık alanda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında 500 kilometre tarla içi yol yapılacak, parçalı tarım arazileri modern tarım işletmeciliğine uygun hale getirilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarım arazilerinin daha verimli kullanılması amacıyla Türkiye genelinde yürüttüğü arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yürütülen projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Balta, arazi toplulaştırmasının parçalı ve dağınık tarım arazilerini modern tarım işletmeciliğine uygun hale getirerek üretim verimliliğini artırdığını söyledi. Kocaeli'nin sanayi ile tarımın birlikte geliştiği önemli illerden biri olduğunu belirten Balta, 'Bir yandan sanayimizin gelişimini desteklerken, diğer yandan tarım alanlarını korumak ve daha verimli hale getirmek temel önceliklerimiz arasında yer alıyor.' dedi.

Balta, Kocaeli Kandıra Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) Projesi kapsamında Akbal, Akdurak, Balcı, Bozburun, Döngelli, Duraçali, Ferizli, İncecik, Karlı, Lokmanlı, Mancarlar, Pelitpınarı, Seyitaliler, Sarıgazi, Sinanlıbilallı, Sucuali ve Süllün mahallelerini kapsayan 17 yerleşim biriminde toplam 9 bin 500 hektarlık alanda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

15 Şubat 2023 tarihinde yapımına başlanan proje kapsamında 500 kilometre tarla içi yol planlandığını belirten Balta, toprak etütleri ve blok planlarının tamamlandığını, parselasyon ile tescil işlemlerinin ise devam ettiğini kaydetti.

Çalışmalar tamamlandığında tarla içi ulaşımın kolaylaşacağını vurgulayan Balta, tarımsal mekanizasyonun tüm arazilere ulaşabileceğini, ekilemeyen alanların üretime kazandırılmasıyla tarımsal verim ve üretim miktarında önemli artış sağlanacağını söyledi. DSİ, arazi toplulaştırma projeleriyle hem tarım arazilerinin etkin kullanımını artırmayı hem de kırsal kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyor.