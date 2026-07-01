Bursa Osmangazi Belediyesi'nin Namık Kemal Mahallesi OSMEK kurslarında eğitim alan kadın kursiyerlerin yıl boyunca emek vererek hazırladığı ürünler, düzenlenen yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu. İğne oyası, nakış, soğuk seramik ve geri dönüşüm tasarımlarından oluşan eserlerin yer aldığı sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi'nin kadınların üretime katılımını desteklemek, mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (OSMEK) yıl sonu sergileri devam ediyor.

Bu kapsamda Namık Kemal Mahallesi'nde faaliyet gösteren OSMEK Kurs Merkezi'nde hazırlanan yıl sonu sergisi, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan ile mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. El emeği göz nuru ürünlerin görücüye çıktığı sergi, kadınların üretim gücünü ve yaratıcılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İğne oyasından el nakışlarına, soğuk seramik çalışmalarından dekoratif süslemelere kadar birbirinden özel ürünlerin yer aldığı sergide, kadınların ince işçiliği ve estetik bakış açısı dikkat çekti. Geleneksel el sanatlarının modern dokunuşlarla harmanlandığı sergide, fincan süslemeleri, dekoratif aksesuarlar, el işi tekstil ürünleri ve geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan özgün tasarımlar büyük beğeniyle incelendi.

'OSMANGAZİ BELEDİYESİ OLARAK TÜM GAYRETİ KENDİLERİNE SUNACAĞIZ'

Kurdela kesimiyle birlikte serginin açılışını gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, sergiyi gezerek birbirinden değerli el emeği eserler hakkında bilgiler aldı. Kursiyerleri başarılı çalışmalarından dolayı tek tek tebrik eden Başkan Yardımcısı Yıldızhan, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

'75 kursiyerimizin dört ana dalda çalışmalarıyla ilgili sergimizin açılışını yaptık. Osmangazi Belediyesi olarak kadınlarımızı iş hayatına kazandırmak için elimizden gelen bütün gayreti Halk Eğitim iş birliğiyle sunmak istiyoruz. Burası ağırlıklı olarak Arnavut kökenli vatandaşlarımızın yaşadığı bir bölge. Burada kendi geleneklerine, örf ve adetlerine uygun sergileri sundular. Biz de Osmangazi Belediyesi olarak tüm gayreti kendilerine sunacağımızı ifade ettik.'

'ÇOK GÜZEL ARKADAŞLIKLAR OLDU'

OSMEK'in kendilerine güzel şeyler kattığına değinen 47 yaşındaki kursiyer Beyhan Ateş de, 'Çevrem genişledi, arkadaşlarım oldu, farklı özellikteki insanları tanıdım, el işim gelişti, yapabileceklerimi öğrendim. Bilmediğim bir sürü şey varmış, her şeyi öğrendim. Çok güzel arkadaşlıklar oldu. Çok güzel eğlencelerimiz oldu, ben çok mutluyum. Osmangazi Belediyesi'ne, Başkanımız Erkan Aydın'a OSMEK kursunu açtıkları için çok teşekkür ederim. Bizi geliştirdiği ve iş olanakları sağladığı için çok teşekkür ederim' diye konuştu.

57 yaşındaki bir başka kursiyer Sabahat Çopur, 'OSMEK kursu bize iletişimde olmayı, sosyalleşmeyi, arkadaşlarla birlikte bir şeyler başarmayı öğretti. İğne oyası, soğuk seramik, nakışlar, her türlü işi yapıyoruz. Hepsini yapabiliyoruz' ifadelerini kullandı.

'OSMEK BANA ÇOK ŞEY KATTI'

Emekliliğinin ardından kurslara katılmaya başladığını dile getiren 49 yaşındaki Nurgül Başar da yaptığı açıklamada, 'Kurslarımız bize birçok katkıda bulundu. Sosyalleşmeyi öğretti, arkadaşlığı, üretmeyi öğretti. Çok istiyordum, çok meraklıydım ama çalıştığım için yapamıyordum. İğne oyası ile başladık, soğuk seramikte fincanlar yaptık, el nakışlarımız var, bunları öğrendik. Güzel şeyler edindik, bundan dolayı Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a, hocamıza çok teşekkür ederiz. Bize yer ve imkan sağladılar' dedi.

Kursiyerlerden 62 yaşındaki Kadriye Selamet ise, 'Bu kurs bana çok şey kattı, bir kere özgüvenim yerine geldi. Her şeyden zevk almaya başladım, herkesin gelmesini tavsiye ederim. Başkanımıza çok teşekkür ederiz' şeklinde konuştu.