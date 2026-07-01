İzmit Belediyesi, Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi aracılığıyla sürdürdüğü vefa ziyaretleri kapsamında Kıbrıs Gazileri Yaşar Gürkan ve Erdoğan Türkmen'i evlerinde ziyaret ederek minnet ve şükran duygularını paylaştı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi aracılığıyla, Kıbrıs gazilerine yönelik vefa ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Gölcük'te ikamet eden Kıbrıs Gazileri Yaşar Gürkan ve Erdoğan Türkmen evlerinde ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyarete İzmit Belediyesi Meslek Odaları ve Sendikalar Masası Başkanı Cem Serhat Dayanç ile Şehit ve Gazi Hizmetleri Birim Sorumlusu Merve Gökduman katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada gaziler ve aileleriyle sohbet edilerek, İzmit Belediyesinin şehit ve gazi ailelerine yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Ziyarette, Şehit ve Gazi Hizmetleri Biriminin faaliyetleri, belediyenin sosyal destek çalışmaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilen iş birlikleri hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in selamları gazilere iletilirken, Ayyıldız baskılı Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye edildi.