PTT AŞ tarafından “Ramazan Bayramı” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 21 Mart 2025 tarihinde tedavüle sunuldu.ANKARA (İGFA) - PTT AŞ, 21 Mart 2025 tarihinde "Ramazan Bayramı" konulu 35+1 TL (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 71 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.trweb adresinde satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Ramazan Bayramı 21.03.2025 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.