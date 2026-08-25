Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Konaklı Mahallesi'nde kavun hasadına katıldı. Başkan Şadi Özdemir, ata tohumundan yetiştirilen ve 'Hırsız Almaz Kavunu' adıyla bilinen ürün için coğrafi işaret başvurusu hazırlıklarına başlandığını söyledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Konaklı Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlar ve üreticilerle bir araya geldi.

Konaklı Mahalle Muhtarı Hasan Tosun ve NİLKOOP Başkanı Resul Tarman ile birlikte tarlaya giren Başkan Şadi Özdemir, 'Hırsız Almaz Kavunu' olarak da bilinen kavunun hasadına katıldı.

Hasat sırasında konuşan Başkan Şadi Özdemir, bölgenin kavun üretimindeki yerine dikkat çekerek, 'Konaklı, Çaylı, Büyükbalıklı ve Karacaoba bölgeleri kavun üretiminde ciddi emek veren bölgeler. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre burada 3 bin 282 dönüm arazide kavun ekiliyor. Üreticinin desteklenmesi ve ürünlerinin daha değerli hale gelmesi için daha örgütlü olmak gerekiyor. O yüzden Konaklı'da bir kooperatif kurduk. Herkesin ürününü kooperatife verdiği, NİLKOOP ve diğer satış noktalarıyla anlaşmalar yapılan örgütlü bir yapı kurmamız lazım' dedi.

GEÇMİŞ KUŞAKLARDAN AKTARILAN LEZZET

Kavunun adının nereden geldiğini ve neden kıymetli olduğunu da anlatan Başkan Şadi Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bu kavun çok kıymetli. Bunun bir adı da 'Hırsız Almaz Kavunu'. Şekli çok güzel olmasa da çok lezzetli bir kavun. Bu da biraz geleneksel yetiştiricilik özelliklerinden geliyor; uzun yıllardır ata tohumu kullanılıyor. Eski kuşaklardan aktarıla aktarıla bugüne geliyor. Coğrafi işaret almak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bütün Nilüferli ve Bursalı hemşehrilerimize bu kavunu denemelerini tavsiye ederim.'

Nilüfer Belediyesi'nin tarım politikalarına de değinen Başkan Şadi Özdemir, 'Üreticinin üretimden vazgeçmeyerek ısrarla üretmesi lazım. Tarımı desteklemeye devam ediyoruz ve her zaman devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki tarımda sürdürülebilirliği sağlayamazsak bu toprakları koruyamayız. İnsanların burada geleceklerini görmesi lazım. Bu bölgede tarıma yatırım yapan genç girişimciler var. Bunun kazançlı olduğunu göstermemiz gerekiyor' diye konuştu.

'TARIMI KORUMA MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

Göreve geldikleri günden bu yana gençlerin, kadınların, dezavantajlı grupların ve tarımın kırmızı çizgileri olduğunu hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, 'Buraları korumaya çalışıyoruz. Tarımı koruma mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. 'Nilüfer'in köylüsü Nilüfer'in efendisi olsun' diye çalışıyoruz. Hemşehrilerimizi Nilüfer'in ürünlerini tüketmeye davet ediyorum' ifadelerini konuştu.

NİLÜFER BOSTAN VE KANTİN NİLÜFER'DE SATILACAK

Hasadı yapılan Hırsız Almaz Kavunu, NİLKOOP aracılığıyla Nilüfer Bostan ve Kantin Nilüfer satış noktalarında tüketiciyle buluşacak.