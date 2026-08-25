İstanbul Maltepe Belediyesi, 'Bir Kapak Bir Umut' isimli plastik kapak toplama kampanyasına devam ediyor. 8 ayrı noktaya yerleştirilen plastik kapak toplama kumbaralarından elde edilen gelirle ihtiyaç duyan Maltepeliler için tekerlekli sandalye temin ediliyor.

İSTANBUL(İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Bir Kapak Bir Umut' projesi kapsamında ilçenin belirli noktalarına plastik kapak toplama kumbaraları yerleştirmeye devam ediyor.

Toplama kumbaralarıyla plastik kapakların diğer atıklardan ayrı toplanması hedeflenirken, toplanan kapaklar geri dönüşüme kazandırılıyor. Kapakların geri dönüştürülmesinden elde edilen gelirle, tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan Maltepeliler için tekerlekli sandalye temin ediliyor.

Kampanyaya katılmak isteyen Maltepeliler, biriktirdikleri plastik kapakları, 100. Yıl Parkı girişi, Atık Getirme Merkezi, Esenkent muhtarlık önü, Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi yanı, Maltepe Belediyesi ana hizmet binası önü, Yalçın Kızılay Spor Merkezi, Küçükyalı Mahalle Evi ve İdealtepe 50. Yıl Parkı girişindeki toplama noktalarına ulaştırabilir.