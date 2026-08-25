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İnegöl Belediyesi, Cerrah Mahallesi'nin ardından sathi kaplama çalışmalarını farklı bölgelerde de sürdürecek. Çalışmaların bir sonraki adresi Akhisar Mahallesi olacak.

SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARI AKHİSAR'DA DEVAM EDECEK

Başkan Taban, bölgedeki ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğünü ifade ederken, yapılaşmanın henüz tamamlanmadığı alanlarda sathi kaplama uygulamalarının önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini belirtti.

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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da Veysel Karani Caddesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek çalışma hakkında bilgi aldı.

İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün sürdürdüğü çalışmada toplam 4 bin 900 ton PMT serimi gerçekleştirilirken, yaklaşık 15 dekarlık alana sathi kaplama uygulanıyor.

Fabrika imarlı boş arsaların da bulunduğu bölgede gerçekleştirilen çalışmayla özellikle yaz aylarında yaşanan toz sorununun önüne geçilmesi amaçlandı.

Toplam 1.300 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde olan Veysel Karani Caddesinde, bölgede yapılaşmanın henüz tamamlanmamış olması nedeniyle sathi kaplama uygulamasına gidildi.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cerrah Mahallesi Kalburt bölgesinde bulunan Veysel Karani Caddesi'nde gerçekleştirilen sathi kaplama çalışmasında sona gelindi.

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