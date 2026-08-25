Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2025-2026 tiyatro sezonunu eğitimden sahne performanslarına, ilçe turnelerinden yaz etkinliklerine uzanan yoğun bir programla tamamladı. Sezon boyunca hayata geçirilen projelerle kendi rekorlarını kıran Şehir Tiyatrosu, Trabzon'un kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sundu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2025-2026 tiyatro sezonunu yoğun bir programla tamamladı.Şehir Tiyatrosu, sezon boyunca eğitim çalışmalarına da büyük önem verdi.

Küçük yaş gruplarına yönelik düzenlenen drama eğitimlerinde 75 çocuk tiyatro disipliniyle buluştu. Yetişkinlere yönelik oyunculuk eğitim programına ise seçmelerin ardından 76 kursiyer katıldı.

Yaklaşık 4 ay süren eğitim maratonunda devamlılık şartını başarıyla tamamlayan 50 kursiyer, sertifika almaya hak kazandı. Eğitim sürecini sahne deneyimiyle taçlandıran kursiyerler, Rus yazar Anton Çehov'un eserlerinden uyarlanan 7 kısa oyundan oluşan 'Ayı-Teklif Vesaire' adlı yapımı başarıyla sahneledi. Kursiyerlerin performansı tiyatroseverlerden de tam not aldı.

'MUHACİRLİK' 42 KEZ SAHNELENDİ

Sezonun öne çıkan yapımlarından, Trabzon'un tarihsel hafızasına ışık tutan 'Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik' ise büyük ilgi gördü. Yapım, yalnızca Şehir Tiyatrosu sahnesinde değil, kapsamlı bir turne programıyla Trabzon'un ilçelerinde de izleyiciyle buluştu.

11 ilçede gündüz matine seanslarında öğrencilerle, akşam suarelerinde ise ilçe halkıyla buluşan oyun ayrıca kentteki 3 üniversitede de sahnelendi.

Toplam 42 kez perde açan 'Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik', Şehir Tiyatrosu açısından dikkat çekici bir gösterim başarısına imza attı. Çocuk tiyatrosu alanında da çalışmalarını sürdüren Şehir Tiyatrosu, minik tiyatroseverler için hazırlanan 'Pinokyo' adlı oyunu sezon boyunca 8 kez sahneledi.

YAZ SEZONUNDA DA PERDE KAPANMADI

Çoğu tiyatronun sezonu tamamlayarak perdeyi kapattığı yaz döneminde de çalışmalarını sürdüren Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Ünlü Show' ile izleyici karşısına çıktı.

Nostalji ile modern mizahı buluşturan yapımda eski dönem sanatçıları ile yeni nesil sanatçılar aynı sahnede buluştu. Kuşaklar arasındaki farklılıkları ve değişen zamanın ortaya çıkardığı mizahi durumları; ünlü taklitleri, komedi ve canlı müzik performanslarıyla sahneye taşıyan 'Ünlü Show', yaz sezonunun dikkat çeken yapımlarından biri oldu. Yaz turnesi kapsamında 12 farklı ilçede sahnelenen 'Ünlü Show', Trabzon'un simge mekanlarından Ganita'da düzenlenen 'Ganita Akşamları' etkinlikleri kapsamında da 2 kez seyirciyle buluştu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çocuklardan yetişkinlere uzanan eğitim programları, güçlü repertuvarı, ilçe turneleri ve yaz etkinlikleriyle dolu dolu geçen sezonu geride bırakan Şehir Tiyatrosu'nun yeni sezonda da tiyatroyu Trabzon'un dört bir yanına ulaştırmaya ve kentin kültür-sanat hayatına katkı sunmaya devam edeceği vurgulandı.