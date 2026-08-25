Bursa Yıldırım Belediyesi İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi, mesleki ve teknik eğitimlerle vatandaşları iş sahibi yaparken sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını da karşılıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Belediyesi İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi, Yıldırımlılara hem mesleki eğitim veriyor hem de kursları tamamlayanların istihdama katılmasını sağlıyor.

Yıldırım Belediyesi'nin istihdama katkı sağlamak ve nitelikli iş gücü oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi, kursiyerleri meslek ve iş sahibi yapmaya devam ediyor.

Faaliyete başladığı 2021'den bugüne kadar 12 bin kişiye eğitim verilen merkez aracılığıyla bin 125 kişi de istihdam edildi.

2 Boyutlu Nesne Modelleme, 3 Boyutlu Tasarım Modelleme, Yazılım Uygulamaları, Bilgisayarlı Kalıp Hazırlama, Giyim Üretim Teknolojileri, Bilgisayar İşletmenliği, Ofis Programları, Excel Uygulamaları, İleri Excel, Grafik ve Reklam Tasarım, Web Tasarımı, E-Ticaret, Muhasebe ve Finansman, Arıcılık, Mantar Yetiştiriciliği, Bahçecilik, Bilgisayar Destekli Moda Tasarım, Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım, Protez Tırnak Eğitimi, Fotoğrafçılık ve İşaret Dili alanlarında eğitim verilen merkezde CNC Uygulamaları kursu da başladı. CNC kursuyla birlikte, kursiyerlerin istihdam edilmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediyecilik anlayışlarının merkezinde insanın yer aldığını vurguladı. Başkan Yılmaz, 'Daha yaşanabilir bir Yıldırım için çalışmalarımızı sürdürürken, hemşehrilerimizin sosyal ve ekonomik hayatına da destek oluyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana uyguladığımız istihdam odaklı projelerle binlerce vatandaşımızın iş sahibi olmasına katkı sağladık. İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'mizde hemşehrilerimize mesleki ve teknik eğitim veriyoruz. Özellikle tekstil başta olmak üzere otomotiv ve makine sektörlerine nitelikli ara eleman yetiştiriyoruz. Kursiyerlerimize sadece eğitim vermekle kalmıyor, eğitimden sonra istihdama dahil olmaları için uygun iş yerlerine yönlendiriyoruz. Böylece hem hemşehrilerimize istihdam sağlıyor hem de sektörün iş gücü açığını gidermesine yardımcı oluyoruz' dedi.