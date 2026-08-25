Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Engelsiz Hobi Atölyeleri Yaz Dönemi, renkli etkinliklerle sona erdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Atölyelerinde yaz dönemini tamamlandı. Drama, seramik, ahşap, resim, müzik ve halk oyunları atölyelerinde eğitim alan özel öğrenciler hem yeteneklerini keşfetti hem de keyifli bir yaz dönemi geçirdi.

Sosyal Gelişim Merkezi'nde uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölyelerde özel gereksinimli bireyler, farklı alanlarda kendilerini geliştirme ve yeni beceriler kazanma fırsatı buldu.

HEM ÖĞRENDİLER HEM DE YETENEKLERİNİ KEŞFETTİLER

Drama, seramik, ahşap, resim, müzik ve halk oyunları gibi farklı branşlarda düzenlenen eğitimlere katılan öğrenciler, üretirken aynı zamanda öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Atölyeler sayesinde sosyal hayatını geliştiren öğrenciler, atölyeler sayesinde yeteneklerini keşfetme imkânı buldu.