Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan KOSKEM ekipleri, deniz sezonunun en yoğun günlerinde can güvenliğinin teminatı olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, 2-23 Ağustos tarihlerini kapsayan üç haftalık süreçte 201 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), vatandaşların denizin keyfini güvenli bir şekilde çıkarabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kocaeli genelinde 14 farklı sahilde görev yapan ekiplerde 58 cankurtaran-itfaiye personeli ile 96 STK ve gönüllü görev alıyor. Ekipler, özellikle yoğunluğun arttığı bölgelerde gün boyunca sahilleri gözetim altında tutarak olası boğulma vakalarına karşı 7/24 teyakkuz halinde görev yapıyor.

3 HAFTADA 201 KİŞİ KURTARILDI

KOSKEM ekipleri, 2-23 Ağustos tarihleri arasındaki üç haftalık dönemde görev sahalarında toplam 201 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı. En fazla müdahale Kandıra sahillerinde gerçekleşti. Bu süreçte Cebeci'de 89, Kumcağız'da 71, Kerpe'de 13 ve Bağırganlı'da 3 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Darıca'daki Bayramoğlu Halk Plajı'nda ise 25 kişiye müdahale edildi. Böylelikle üç haftalık süreçte görev sahalarında gerçekleştirilen kurtarma sayısı 201 olarak kayıtlara geçti.

17-23 Ağustos tarihlerini kapsayan son haftada da KOSKEM ekiplerinin sahillerdeki yoğun mesaisi devam etti. Bir haftalık süreçte toplam 50 kişi boğulma tehlikesinden kurtarıldı. Kurtarmaların 27'si Kumcağız, 19'u Cebeci, 4'ü ise Bayramoğlu Halk Plajı'nda gerçekleştirildi. Son haftada gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarının özellikle Kandıra'nın yoğun ilgi gören Cebeci ve Kumcağız sahillerinde yoğunlaşması dikkat çekti.