Antalya'nın Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ramazan ayı vesilesiyle şehit aileleri ve gaziler onuruna bir iftar programı düzenledi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA)- Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ramazan ayı kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna özel bir iftar programı düzenledi. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, davetlileri kapıda karşılayarak yakından ilgilendi.

Programda konuşan Müdür Akbulut, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak, şehit aileleri ve gazilerin her zaman baş tacı edildiğini ifade etti. Ayrıca bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğine dikkat çekti.

Etkinliğe katılan şehit aileleri ve gaziler, iftar programından duydukları memnuniyeti dile getirerek, emniyet teşkilatına ilgi ve destekleri için teşekkür etti.

İftar programına Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Berhan Ergenç, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dünya birincisi Adem Bilgetay ve çok sayıda davetli katıldı.