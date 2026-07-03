TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle Türk Silahlı Kuvvetleri personel sistemi, uzman erbaşlık, kamu istihdamı ve askeri eğitim başta olmak üzere birçok alanda önemli değişikliklere gidildi. Kanunla sözleşmeli erbaş ve erlere kamuda istihdam kolaylığı sağlanırken, uzman erbaşların sicil sistemi de yeniden düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan 'Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Türk Silahlı Kuvvetleri personel sistemi ile çeşitli kanunlarda önemli değişiklikler içeriyor.

Düzenlemeyle, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı adına tıp ve diş hekimliği eğitimi alan subayların yükümlülüklerini tamamlamadan görevden ayrılmaları halinde belirli süreyle hekimlik ve diş hekimliği yapmalarına kısıtlama getirildi. Kanun kapsamında, orduevleri, askeri gazinolar, vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile eğitim merkezleri askeri mahal statüsüne alındı. Ayrıca, askerlik hizmeti dışında herhangi bir nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subayların, kanunda belirtilen istisnalar dışında yeniden muvazzaf olarak göreve alınamayacağı hükme bağlandı.

UZMAN ERBAŞLARA YENİ SİCİL SİSTEMİ

Yasayla uzman erbaşlar için ilk kez ayrıntılı bir sicil sistemi oluşturuldu. Sicil dönemi her yıl 2 Mayıs-2 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak. Sicil notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve olumlu sicil için en az yüzde 60 başarı şartı aranacak. Uzman erbaşların astsubaylığa geçişinde ise mevcut sicil notlarının ortalamasının yüzde 90 ve üzeri olması şartı getirildi. Astsubaylığa geçişte uygulanacak usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLERE KAMUDA İSTİHDAM HAKKI

Kanunla, en az 7 yıl görev yaptıktan sonra sözleşmesi sona eren sözleşmeli erbaş ve erlere kamu kurumlarında yeni istihdam imkânı sağlandı.

Buna göre infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadrolarında yapılacak alımlarda, kamu kurumları toplam kontenjan ve atama izinlerinin yüzde 10'unu bu kapsamda ayırmak zorunda olacak.

Teklif kabul edilerek kanunlaştı. https://t.co/EN0IVj3oeK — TBMM Genel Kurulu (@TBMMGenelKurulu) July 2, 2026

UZMAN ERBAŞLIĞA GEÇİŞTE YENİ SINAV SİSTEMİ

Sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman erbaşlığa geçişinde fiziki yeterlilik testi ile yazılı ve/veya mülakat sınavında başarılı olma şartı getirildi.

Yazılı sınavda en az 50, fiziki yeterlilik testinde ortalama 60, mülakatta ise 70 puan alma zorunluluğu bulunacak. Başarı sıralamasında fiziki yeterlilik puanı, hizmet süresi, eğitim durumu ve ödül-ceza puanı gibi kriterler de dikkate alınacak.

Kanunla ayrıca Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim kurumlarında görev yapan eğitmenlere ödenen ek ders ücretinin uygulama süresi 2029-2030 eğitim öğretim yılı sonuna kadar uzatıldı.

İdari yargıda güvenlik soruşturması, arşiv araştırması ve terör bağlantısı gerekçesiyle kamu görevinden çıkarılan veya göreve alınmayan personele ilişkin davalarda göreve iade kararlarının, nihai mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra uygulanması hükme bağlandı.

Düzenleme kapsamında ayrıca kamulaştırma işlemleri, savunma ve güvenlik amaçlı uluslararası hibeler ile Merkez Bankasında açılacak döviz hesaplarının yönetimine ilişkin yeni hükümler de yasaya eklendi.

Kanun, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından yasalaştı.