Birlik ve Dayanışma Sendikası, uzun süreli hastalık nedeniyle rapor kullanan bir aile hekimi ile üç sağlık çalışanının sözleşmelerinin feshedilmesine tepki gösterdi. Sendika, uygulamanın hukuka aykırı olduğunu savunarak yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası, uzun süreli hastalık raporu kullandıkları gerekçesiyle beyin kanaması geçiren bir aile hekimi ile kanser tedavisi gören üç sağlık çalışanının sözleşmelerinin feshedildiğini belirterek karara sert tepki gösterdi.

İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Aile Sağlığı Merkezi önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, uygulamanın sağlık çalışanlarının temel haklarını ihlal ettiğini savundu. Sendikanın verdiği bilgiye göre, 2025 yılı Mayıs ayında beyin kanaması geçiren, yoğun bakım tedavisinin ardından beyin ameliyatı olan Aile Hekimi Dr. Gülfem Önalemdar'ın, iki yıllık sözleşme döneminin altı ayını raporlu geçirdiği gerekçesiyle aile hekimliği sözleşmesi feshedildi. Aynı gün meme kanseri ve beyin kanseri tedavisi gören iki hekim ile bir hemşirenin de benzer gerekçeyle görev sözleşmelerinin sonlandırıldığı öne sürüldü.

Dr. Ahmet Mehlepçi, söz konusu işlemlerin Anayasa'ya, ilgili mevzuata ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine aykırı olduğunu ileri sürerek, 'Sağlık çalışanlarına fiilen 'Hasta olamazsınız, kanser olamazsınız, beyin kanaması geçiremezsiniz' mesajı veriliyor. Bu kabul edilemez.' dedi. Aile sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının hastalık dönemlerinde ekonomik kayıplar da yaşadığına dikkat çeken Mehlepçi, yerine vekâlet edecek personel bulunamadığında maaşlarının yalnızca üçte birini alabildiklerini, buna rağmen sözleşmelerinin feshedilmesinin mağduriyeti daha da artırdığını ifade etti.

Birlik ve Dayanışma Sendikası, sözleşme fesihlerinin iptali için yargı yoluna başvuracaklarını duyurdu.

Sendika, sağlık çalışanlarının hastalık nedeniyle cezalandırılmaması gerektiğini belirterek uygulamanın geri çekilmesi çağrısında bulundu.