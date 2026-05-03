Türkiye Erkekler Basketbol 2.Ligi'nde şampiyon Sakarya Büyükşehir Basketbol oldu. İstanbul'da oynanan Play-Off Final karşılaşmasında Keçiören Belediyesi Bağlum'u88-85 skorla mağlup eden Büyükşehir Basketbol, sezonu şampiyon olarak tamamladı ve kupayı müzesine götürdü.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2.Ligi 2025-2026 Sezonu Play-Off Final karşılaşmasında Keçiören Belediyesi Bağlum ile mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, parkeden 88-85 skorla galip ayrıldı ve şampiyonluk kupasını kaldırdı. Başantrenör Sinan Çambel yönetiminde bu sezon büyük bir başarı göstererek 1.Lig'e yükselen Büyükşehir Basketbol, uzun ve yorucu geçen sezonu kupayla taçlandırmış oldu.

İstanbul Türkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda oynanan final mücadelesine Büyükşehir Basketbol, Mert İlhan, Yavuz Koça, Berke Baran Akçam, Aydın Şirin ve Kaptan Gökhan Aydın ilk 5'i ile başladı.

Karşılıklı sayıların atıldığı, her iki rakibinde üstünlüğü kısa sürede elinde tuttuğu ilk çeyreği Büyükşehir Basketbol, son saniyelerde bulduğu sayılarla 27-22 önde bitirdi. İkinci çeyrekte rakibini skoru yakalamasına engel olamayan yeşil-siyahlılar, devreye 50-50'lik skorla beraberlikle gitmek zorunda kaldı. İkinci yarıya rakip Keçiören Bağlum hızlı başladı. Üçüncü çeyreğin son saniyelerine kadar skor üstünlüğünü ele geçiremeyen Büyükşehir Basketbol, karşılaşmanın son çeyreğine 68-69 geride girdi.

Mücadelenin son çeyreği finale yakışır bir şekilde oldu. Başa baş geçen ve son saniyeye kadar süren final çeyreğinde skor üstünlüğünü ele geçiren ve rakibini yaklaşmasına izin vermeyen Büyükşehir Basketbol, parkeden 88-85'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Büyükşehir Basketbol, Türkiye Erkekler Basketbol 2.Ligi'nde şampiyon oldu.

Büyükşehir'de maçın yıldızı attığı 19 sayıyla Yavuz Koça oldu. Tarık Çolak 15, Mert İlhan ise 14 sayıyla maçın kazanılmasında takıma büyük katkı sağladı.