Tek kullanımlık plastiklere alternatif, sürdürülebilir malzemelere yönelik ilgi hızla artarken Temmuz'da dünya genelinde yürütülen 'Plastic Free July (Plastiksiz Temmuz)' hareketi, plastik tüketimini azaltmak için küresel bir farkındalık çalışması olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Tarım, gıda ve biyoendüstri alanlarında faaliyet gösteren Sunar Yatırım, Plastic Free July (Plastiksiz Temmuz) farkındalık ayı kapsamında sürdürülebilir üretim ve biyopolimer teknolojilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, döngüsel ekonomi yaklaşımı doğrultusunda bir mısır tanesi yalnızca gıda ürünü olarak değil; biyopolimer, ilaç, kozmetik, yem ve farklı sanayi kollarına ham madde sağlayan entegre bir üretim modeline dönüştürülüyor. Bu modelle doğal kaynakların verimli kullanılması, karbon ayak izinin azaltılması ve çevresel etkinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Nuri Çomu, plastik kirliliğinin yalnızca malzeme değişikliğiyle çözülemeyecek küresel bir sorun olduğunu belirterek, sürdürülebilirliğin üretim zincirinin tamamına entegre edilmesi gerektiğini ifade etti. Biyopolimer teknolojilerinin bu dönüşümde önemli rol üstlendiğini vurgulayan Çomu, mısır nişastası bazlı biyobozunur ve biyobazlı ürünlerin hem çevresel etkileri azalttığını hem de döngüsel ekonomiyi destekleyen yeni bir üretim modeli sunduğunu kaydetti. Çomu ayrıca, kalıcı dönüşüm için tüketicilerin de gereksiz plastik kullanımını azaltan ve geri dönüşümü destekleyen bilinçli tercihler yapmasının önemine dikkat çekti.

180 GÜNDE DOĞADA ÇÖZÜNEBİLİYOR

Sunar Yatırım bünyesinde faaliyet gösteren Sunar NP'nin, Türkiye'nin ilk TÜV sertifikalı nişasta bazlı biyopolimer üreticisi olduğu belirtilen açıklamada, geliştirilen biyobozunur plastik hammaddesinin doğada yaklaşık 180 gün içinde tamamen çözünerek toprağa geri dönebildiği ifade edildi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİYLE KARBON EMİSYONU AZALTILDI

Bu ürünlerle tek kullanımlık plastiklere çevre dostu alternatif sunmayı ve döngüsel ekonominin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefleyen şirket, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarını da sürdürdüğünü açıkladı. Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ve enerji verimliliği projeleri sayesinde 2025 yılında 7,36 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığı, 576 bin avronun üzerinde ekonomik kazanç elde edildiği ve 3 bin 529 ton karbon emisyonunun önüne geçildiği bildirildi.

Şirket, atık yönetimi, su geri kazanımı ve proses optimizasyonu alanlarındaki yatırımlarla sürdürülebilirliği üretim modelinin temel unsurlarından biri olarak geliştirmeye devam edeceğini belirtti.