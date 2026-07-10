Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği 'Engelsiz Afete Dayanıklı Mahalle Modeli' kapsamında özel gereksinimli bireyleri evlerinde ziyaret ederek afet farkındalığını artırıyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü 'Engelsiz Afete Dayanıklı Mahalle Modeli' ile özel gereksinimli bireylerin afetlere hazırlık süreçlerine aktif katılımı sağlanıyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde vatandaşlar afet öncesinde alınması gereken önlemler konusunda bilgilendiriliyor.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE EVLERİNDE AFET EĞİTİMİ VERİLİYOR

Proje kapsamında ekipler, özel gereksinimli bireyleri evlerinde ziyaret ederek afet öncesi hazırlık, doğru davranış biçimleri ve risk azaltma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıyor.

Böylece afetlere karşı hazırlık sürecinin toplumun her kesimine ulaşması ve herkes için erişilebilir hale gelmesi amaçlanıyor.

TEHLİKE AVI UYGULAMASIYLA GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI OLUŞTURULUYOR

Ev ziyaretlerinde gerçekleştirilen 'Tehlike Avı' uygulamasıyla ev içerisinde devrilme, düşme veya yaralanmaya neden olabilecek riskler birlikte tespit ediliyor.

Ekipler, bu risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik öneriler sunarak vatandaşların yaşam alanlarını daha güvenli hale getirmek üzere ev içi eşyaların sabitlenmesi ev tahliyesi anında engel olacak eşyaların düzenlenmesine destek oluyor.