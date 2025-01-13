Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye 2024 yılında yüzde 2,5 artışla 262 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Plastik Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında, plastikler ve mamullerinin ihracat lideri olduğunu söyleyerek, 2024 yılı toplam ihracatının 9,5 milyar dolarla ilk sırada yer aldığını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - 2024 yılı ihracat verileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde açıklandı.

2024'te 262 milyar dolara ulaşan ihracata en büyük katkıyı otomotiv sektörü verdi. Otomotiv 37 milyar dolarla ihracat şampiyonu olurken, kimyevi maddeler 30.8 milyar dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon 17.9 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında, plastikler ve mamülleri ihracatı 2024 yılında İKMİB verilerine göre 9.447 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 7.850 milyar dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve ürünler bulunurken, kimya anorganik kimyasallar 2.753 milyar dolarla üçüncü sırada bulundu. Kimya anorganik kimyasalları takiben ilk 10’da yer alan diğer sektörler ise uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun 2.091 milyar dolar; kauçuk, kauçuk eşya 1.589 milyar dolar; eczacılık ürünleri 1.555 milyar dolar; boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları 1.525 milyar dolar; muhtelif kimyasal maddeler 1.230 milyar dolar; yıkama müstahzarları 910 milyon dolar ve organik kimyasallar 760 milyon dolar oldu.

35 sektöre dolaylı yönden hizmet veren plastik endüstrisi, ihracatıyla Türkiye ekonomisine katma değer yaratıyor.

“PLASTİK İHRACATI BÜYÜYOR”

2024 yılı Türkiye ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artışla 262 milyar dolara ulaştığını söyleyen Plastik Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, küresel daralmaya rağmen Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatının yaşandığını belirtti. 30 milyar doları aşan ihracatıyla kimya sektörünün Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçısı olduğuna dikkat çeken Karadeniz, en büyük desteğin ise plastik endüstrisinden geldiğini açıkladı. Sektör olarak 2024 yılında 9,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini bildiren Karadeniz, bir önce yıla göre yüzde 7 büyüme kaydettiklerini vurguladı. Karadeniz, plastik sektörünün 2024 yılında Türkiye ihracatının yüzde 2,5’luk büyüme oranının yaklaşık üç katı üzerinde büyüyerek katma değer yarattığına dikkat çekti.