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Hava harekatının kararlı şekilde devam ettiği kaydedilen açıklamada, icra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiğinin altı çizildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Ekim 2024’de hava harekâtı icra edildiği, teröristlere ait toplam 32 hedefin başarılı şekilde imha edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı terör hedeflerine hava harekatı düzenledi. Sınır ötesinde 32 PKK/KCK hedefi başarıyla imha edildi. ANKARA (İGFA) - Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.