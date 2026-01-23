Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Sevindikli'de Kocaelispor için inşa edilen dev spor kompleksini yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 'Şehrimizin en büyük markası Kocaelispor'umuzu Avrupa standartlarında bir tesise kavuşturmaya kararlıyız' dedi. Büyükakın, ilçede devam eden diğer spor tesisi yatırımlarını da gezdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'yi sporda da marka bir kent haline getirmek için yoğun çaba harcıyor. Bu kapsamda Körfez Sevindikli Mahallesi'nde inşa edilen ve uluslararası standartlara sahip dev spor tesisinde çalışmalar son derece hızlı ilerliyor.

Hem kentin en önemli markası Kocaelispor'un sportif altyapısına hem de Kocaeli'nin spor vizyonuna güçlü bir katkı sunacak olan tesislerin çevre istinat duvarları yüzde 90 oranında tamamlandı. Bu imalatlara bağlı beton döküm çalışmalarında ise yüzde 85 ilerleme kaydedildi. Göl alanı ve kazı sahalarında biriken suların yapı faaliyetlerini olumsuz etkilememesi adına kontrollü deşarj çalışmalarına devam ediliyor.

ÇOK AMAÇLI KULLANIM ALANLARI

75 dönümlük alan üzerinde hayata geçirilen tesisin 14.800 metrekaresi kapalı alan, kalan 59.700 metrekaresi ise saha ve açık spor alanları olarak düzenlenecek. Tesis alanında futbol, tenis ve basketbol olmak üzere farklı branşlara hitap eden toplam 7 sahası bulunacak. 1.032 seyirci kapasiteli iki tribün, tesise hem izleme konforu hem de müsabaka atmosferi açısından güçlü bir sportif kimlik kazandıracak. Ayrıca sporcuların performans ve iyileşme süreçlerini destekleyen tüm sosyal ve teknik donatılar tesis bünyesinde yer alacak.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN BİLGİ ALDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'ye sportif anlamda büyük değer katacak tesislere inceleme gezisi gerçekleştirdi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban'ın eşlik ettiği saha gezisinde Başkan Büyükakın, inşaat çalışmalarının geldiği son durum hakkında bilgi aldı. Firma yetkilileri, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının planlandığını vurguladı.

SPOR YATIRIMLARINI İNCELEDİ

Başkan Büyükakın, yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile hayata geçirilen ve Körfez'de gençler için modern imkanlar sunacak Çamlıtepe Spor Kompleksi ile Körfez Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nin inşaat çalışmalarını da yerinde inceleyerek bilgi aldı. Çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda ilerlediğini açıklayan Başkan Büyükakın, söz konusu yatırımların 'Sporun Başkenti Kocaeli' vizyonuna büyük katkı sunacağını vurguladı.

ÇAMLITEPE SPOR KOMPLEKSİ

İkmal inşaatı yürütülen Körfez Çamlıtepe Spor Kompleksi, sporcular ve amatör kulüpler için çok amaçlı alanlar içerecek. Komplekste 1.078 metrekarelik idari bina, 464 metrekarelik basketbol sahası, 1.365 metrekarelik kapalı halı saha, 2.664 metrekarelik açık antrenman alanı ve 195 metrekarelik kondisyon alanı yer alacak.

KÖRFEZ SPOR SALONU VE GENÇLİK MERKEZİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilatı ve Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Körfez Spor Salonu ve Gençlik Merkezi de Güney Mahallesi'nde 8 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek. Spor tesisinin içerisinde 1.000 seyirci kapasiteli spor salonu, antrenman sahaları, salon sporları için ayrı bölümler, kafeterya ve yaşam alanları olacak. Ayrıca tesisin alt kısmı da kapalı pazar alanı ve 150 araçlık otopark olarak kullanılacak.