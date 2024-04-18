Dünyanın en büyük madeni yağ şirketlerinden biri olan ve 100 ülkede faaliyet gösteren PETRONAS Madeni Yağlar ve Mercedes-Benz Global Müşteri Hizmetleri ve Yedek Parça İş Birimi, otomotiv satış sonrası sektöründeki ilerlemeleri desteklemek amacıyla araç performansı ve verimliliğini optimize edecek teknik çözümler geliştirmek için iş birliği yapacak.

İki küresel şirket, uzmanlık alanlarını birleştirerek, güçlü küresel iş birliklerinin yanı sıra sektörde daha fazla müşteri değeri sunmak için özel pazar yaklaşımları, dijitalleşme ve karbon nötr girişimlerini kullanacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Mercedes-Benz Group AG'nin Mercede-Benz Otomobil Servis ve Yedek Parça İş Birimi ve Garanti ve İyi Niyet Direktörü Andreas Jörg; "Mercedes-Benz Global Müşteri Hizmetleri ve Yedek Parça İş Birimi olarak en önemli önceliğimiz, müşterilerimizin araçlarına gerçek anlamda özen göstermek, yüksek performanslı, yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler sunarak en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamak." dedi.

Jörg, "PETRONAS Madeni Yağlar ile stratejik ortaklığımız, mobilite ve müşteri deneyiminin geleceğini şekillendirecek yenilikçi teknolojiler üzerinde iş birliği yaparak müşterilerimize olan bağlılığımızı daha da geliştirmek için heyecan verici bir fırsat" diye ekliyor.

Ortaklığın başarılı geçmişi, PETRONAS Madeni Yağlar’ın gelişmiş Sıvı Teknoloji Çözümleri-FTS™️'nin Mercedes-Benz motorlarıyla entegrasyonunda kanıtlandı. Bu ortaklık, 2010'dan beri Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 (F1) Takımını sekiz dünya şampiyonluğuyla güçlendirdi.

PETRONAS Madeni Yağlar Genel Müdürü ve Grup İcra Kurulu Başkanı Hezlinn Idris, "Sıvı Teknoloji Çözümleri-FTS™️ geliştirme konusundaki deneyimimizi kullanarak, ileri motor teknolojilerine uygun yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz ve müşterilerimizin yüksek performanslı sürüş ihtiyaçlarını karşılamak için yakıt verimliliğini, motor performansını ve güvenliği artıracağız. Mercedes-Benz Global Müşteri Hizmetleri ve Yedek Parçalar Birimi ile küresel erişimimizi genişletiyoruz ve çözümlerimizi dünyaya daha erişilebilir hale getiriyoruz. Bu süreçte müşteri değerini önceliğimiz olarak belirliyoruz" diyor.

Bu iş birliğinin bir parçası olarak PETRONAS Madeni Yağlar ve Mercedes-Benz Global Müşteri Hizmetleri ve Yedek Parçalar Birimi, sürdürülebilir mobilite çözümlerinin önemi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan ortak pazarlama girişimleri, eğitim programları ve halka erişim kampanyaları için de olanakları değerlendirecek.