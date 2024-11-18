Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024-2028 Stratejik Planı hedeflerinde dışa bağımlılığın azaltılması için yol haritasını belirledi.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024-2028 Stratejik Planı hedeflerimiz doğrultusunda petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin artırılacağını duyurdu.

Söz konusu stratejik planla dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik yol haritasını belirleyen Bakanlık, yerli üretim potansiyelimizi en üst seviyede değerlendirileceğini belirtti.

Buna göre; 11 bin 394 kilometrekare olan üç boyutlu kara ve deniz sismik arama miktarının 2028'de 118 bin kilometrekareye çıkarma hedefi koyan Bakanlık; 197 olan kara sondaj sayısının bin 630'a, 14 olan deniz sondaj sayısının ise 62'ye çıkarılacağını kaydetti.

Öte yandan yurt içi ham petrol üretim miktarı ile yurt içi doğal gaz üretim miktarlarına ilişkin de hedef belirledi.