Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özge Ulaş Babacan, PET-BT Cihazı hakkında merak edilenleri anlattı.NurhaN İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özge Ulaş Babacan, 2024 yılı içerisinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesine kazandırılan PET-BT Cihazı hakkında merak edilen soruları yanıtladı. BU CİHAZ SAYESİNDE HASTALAR BAŞKA İLLERE GİTMEK ZORUNDA KALMIYOR Cihazın PET ve BT cihazlarının birleştirilmesi ile oluşan bir hibrit görüntüleme sistemi olduğunu ifade eden Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özge Ulaş Babacan, bu cihazın genellikle kanser hastalarının tanısında ve kemoterapi ve radyoterapi sonrası tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde kullanıldığını söyledi.

ÇEKİM SONRASINDA HASTANIN 1 GÜN İZOLE OLMASI GEREKİYOR Çekim için hastaya radyoaktif madde uygulandığını belirten uzman Babacan, verilen maddenin düşük dozda olması nedeniyle vücuttan hızla atıldığını belirtti. Hastanın çekim sonrasında insanlardan, özellikle hamile ve çocuklardan 1 gün uzak durması gerektiği anlatılarak evine gönderildiğini kaydetti. Bol su tüketiminin radyasyonun daha hızlı atılmasını sağladığını belirtti.



Pet2-1BU CİHAZ TÜRKİYE'DE SAYILI HASTANEDE VAR Bu cihazın Türkiye’deki sadece birkaç hastanede olduğunu vurgulayan uzmanımız, bunlardan birinin de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi olduğunu kaydetti. Dr. Öğr. Üyesi Özge Ulaş Babacan şu şekilde devam etti: “Neredeyse %90-95 kanser türünde bu tetkiki kullanabiliyoruz. Ancak prostat kanseri ve Nöroendokrin tümörlerinde maalesef şuanda hastalarımız şehir dışına gidiyorlar. Bu kanserlerde kullanılan radyoaktif madde şu an birimimizde yok. Ancak çok yakın zamanda bu hastaların da burada çekimini yapabileceğiz. Bunun için faaliyetlerimize başladık. Çok yakın bir zamanda tiroid kanserlerinde kullanılan, halk arasında atom tedavisi adı ile bilinen radyoaktif iyot tedavisini birimimizde vermeye başlayacağız. Ayrıca prostat kanserinde ve nöroendokrin tümörlerde lutesyum tedavisini de birimimizde yakın zamanda verebileceğimizi buradan duyurmak istiyorum.”