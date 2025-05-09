Terör örgütü PKK'nın kongresini topladığını duyurduktan sonra açıklama yapan DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

PKK 12. Kongresi, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiğini açıkladı.

PKK kongrenin sonuçlarını, alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgelerin yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

"Hepimize hayırlı olsun"

DEM Parti Van Milletvekili ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın TBMM'de konuşmasını gündeme getirmesinden sonra oluşan İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek. Hepimize hayırlı olsun. Sırrı Başkanımın görmesini çok arzu ederdim" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada PKK'nin kongresini topladığını duyurmasının an meselesi olduğunu bildirmişti.

Silahların tümden devre dışı bırakılması için siyasete büyük sorumluluk düştüğünü kaydeden Doğan, "Biz DEM Parti olarak yineliyoruz, demokratik bir Türkiye için hazırız. Üzerimize düşen tüm sorumluluğu cesaretle kararlılıkla yapmaya hazırız" ifadelerini kullanmıştı.