Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı amaçlayan yeni yönetmelik taslağını görüşe açtı. Taslak; tedarik zincirinin güçlendirilmesi, ödeme süreçlerinin hızlandırılması, kadın kooperatiflerinin desteklenmesi ve ekmeğin daha uygun fiyatla tüketiciye ulaştırılmasına yönelik önemli düzenlemeler içeriyor.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, uygulamada edinilen deneyimler ile sektör temsilcilerinden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlanan yeni yönetmelik taslağını ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sundu.

Taslakla birlikte mevcut yönetmeliğin adının 'Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik' olarak değiştirilmesi planlanıyor. Düzenleme kapsamında üretici, tedarikçi ve perakende işletmeleri arasındaki ticari ilişkilerin daha güçlü ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Taslakta, üretici ve tedarikçi kavramlarının kapsamı netleştirilirken, '30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünü' tanımı da yeniden düzenleniyor. Ayrıca ticari faaliyetlerde ödeme sürelerinin daha hızlı ve etkin yürütülebilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde KOBİ tespitini kolaylaştıracak bir sorgulama ekranının oluşturulması öngörülüyor.

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri ise kadın kooperatiflerine yönelik destek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri doğrultusunda 2025'in 'Kooperatifler Yılı' ilan edilmesi kapsamında, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin ürettiği yöresel ürünlere zincir market raflarında öncelik verilmesi planlanıyor. Böylece kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesi ve yerel üretimin desteklenmesi amaçlanıyor. Taslakta ayrıca vatandaşların temel gıda maddesi olan ekmeğe daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesini sağlamak amacıyla kitlesel üretim yapan büyük ekmek fırınlarına yönelik yeni düzenlemelerin de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, söz konusu yönetmelik taslağının görüş sürecinin ardından son şekli verilerek yürürlüğe alınacağını duyurdu.