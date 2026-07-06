Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alandaki eski bir su kuyusuna düşerek mahsur kalan köpek, AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarla kurtarıldı.

YALOVA (İGFA) - AFAD, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ormanlık alandan yaklaşık üç gündür ses geldiğine yönelik ihbar yapılması üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiğini duyurdu.

Arama kurtarma çalışmalarına AFAD ekiplerinin yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Esenköy Arama Kurtarma (ES-AK) ekipleri de katıldı.

Sarp ve yoğun bitki örtüsüne sahip arazide gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucunda sesin kaynağının, eski bir su kuyusuna düşerek mahsur kalan bir köpek olduğu tespit edildi.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan köpek, sedye yardımıyla zorlu araziden güvenli bölgeye taşındı.

????Yalova

????Çınarcık



112 Acil Çağrı Merkezi'ne, ormanlık alandan yaklaşık üç gündür gelen ses nedeniyle yapılan ihbar üzerine, bölgeye AFAD ekiplerimiz ile birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Esenköy Arama Kurtarma (ES-AK) ekipleri sevk edilmiştir.



Sarp ve yoğun: pic.twitter.com/enQ5AeyvdM — AFAD (@AFADBaskanlik) July 5, 2026

Kurtarılan hayvan, tedavi ve bakımının yapılması amacıyla Çınarcık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilirken, AFAD, paylaşımında 'Her Can Değerli' anlayışıyla görev yapan tüm arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, başarılı kurtarma operasyonunda emeği geçen kurum ve personeli tebrik etti.