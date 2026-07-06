Ankara Valiliği, 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyalarla ilgili sosyal medyada yer alan iddialar üzerine açıklama yaptı. Valilik, hastaneye kaldırılan 4 personelde gıda zehirlenmesi bulgusuna rastlanmadığını bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında görevli personele dağıtılan kumanyalara ilişkin paylaşımlar nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü açıklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Temmuz 2026 tarihinde görevli personele dağıtılan kumanyaların tüketilmesinin ardından rahatsızlık hissi bildiren 4 personelin tedbir amacıyla hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Hastanede yapılan muayene, tetkik ve kan tahlilleri sonucunda personelde gıda kaynaklı zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı, genel sağlık durumlarının ise iyi olduğunun tespit edildiği kaydedilirken, personele dağıtılan kumanyaların gıda güvenliği ve hijyen denetimlerinin hazırlanma sürecinden itibaren Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda titizlikle yürütüldüğü duyuruldu.